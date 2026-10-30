Украина и Венгрия готовят комиссию для снятия блокировки переговорных кластеров

Украина и Венгрия планируют создать межправительственную комиссию, которая рассмотрит вопрос о блокировании Будапештом последних переговорных кластеров. Их открытие необходимо для продвижения Украины на пути к вступлению в ЕС.

Об этом сообщается в заявлении пресс-секретаря МИД Украины Георгия Тихого во время брифинга.

По словам Тихого, в ноябре начнет работу межправительственная комиссия, в частности для обсуждения вопроса блокирования Венгрией двух последних переговорных кластеров.

«В следующем месяце, точную дату сообщим позже, состоится заседание такой межправительственной комиссии. Команда сейчас работает, готовится к этой встрече», — уточнил пресс-секретарь.

Он отметил, что совместная комиссия Украины и Венгрии будет иметь достаточно широкую повестку дня — от экономики до вопросов защиты прав меньшинств.

«Эта повестка дня будет там обсуждена», — уточнил Тихий.

По его мнению, нормализация отношений и готовность двигаться вперед являются позитивным сигналом, в котором нуждается Украина.

Пресс-секретарь поблагодарил венгерских партнеров за конструктивность и готовность к дальнейшему диалогу.

Источник: РБК-Украина

13 октября ЕС официально открыл два новых переговорных кластера для вступления Украины.

Более половины жителей Европейского Союза — 53% — считают, что Украину не стоит принимать в объединение в ближайшие годы. В то же время 47% опрошенных поддерживают противоположную позицию.

Украина рассчитывает до конца 2026 года открыть остальные переговорные кластеры по вступлению в Европейский Союз. Премьер-министр Сергей Корецкий обсудил ход евроинтеграции с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос и заявил, что правительство совместно с парламентом работает над ускорением необходимых реформ.

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