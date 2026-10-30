Украина и Венгрия готовят комиссию для снятия блокировки переговорных кластеров
Украина и Венгрия планируют создать межправительственную комиссию, которая рассмотрит вопрос о блокировании Будапештом последних переговорных кластеров. Их открытие необходимо для продвижения Украины на пути к вступлению в ЕС.
Об этом сообщается в заявлении пресс-секретаря МИД Украины Георгия Тихого во время брифинга.
По словам Тихого, в ноябре начнет работу межправительственная комиссия, в частности для обсуждения вопроса блокирования Венгрией двух последних переговорных кластеров.
«В следующем месяце, точную дату сообщим позже, состоится заседание такой межправительственной комиссии. Команда сейчас работает, готовится к этой встрече», — уточнил пресс-секретарь.
Он отметил, что совместная комиссия Украины и Венгрии будет иметь достаточно широкую повестку дня — от экономики до вопросов защиты прав меньшинств.
«Эта повестка дня будет там обсуждена», — уточнил Тихий.
По его мнению, нормализация отношений и готовность двигаться вперед являются позитивным сигналом, в котором нуждается Украина.
Пресс-секретарь поблагодарил венгерских партнеров за конструктивность и готовность к дальнейшему диалогу.
Источник: РБК-Украина
13 октября ЕС официально открыл два новых переговорных кластера для вступления Украины.
Более половины жителей Европейского Союза — 53% — считают, что Украину не стоит принимать в объединение в ближайшие годы. В то же время 47% опрошенных поддерживают противоположную позицию.
Украина рассчитывает до конца 2026 года открыть остальные переговорные кластеры по вступлению в Европейский Союз. Премьер-министр Сергей Корецкий обсудил ход евроинтеграции с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос и заявил, что правительство совместно с парламентом работает над ускорением необходимых реформ.