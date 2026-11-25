Венгерские организации Закарпатья войдут в состав возобновленной двусторонней рабочей группы Украины и Венгрии, которая будет заниматься вопросами образования.

«В состав возобновленной двусторонней рабочей группы по вопросам образования войдут венгерские организации Закарпатья, учредители школ и эксперты», — написал он в Telegram вечером в среду.

По словам Бутенко, образование стало одной из главных тем визита премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в Закарпатье и его встречи с президентом Владимиром Зеленским во вторник.

Министр сообщил, что в Закарпатье более 17 тыс. детей учатся в 91 школе с венгерским языком обучения, еще более 3 тыс. посещают 122 детских сада. С 13 октября действует закон, гарантирующий права национальных меньшинств, в частности венгров, на образование, и министерство внедряет его совместно с венгерской общиной.

Стороны также завершают подготовку меморандума о сотрудничестве в рамках программы Stipendium Hungaricum на 2026–2028 годы и готовят новую программу совместных научных исследований и обмена учеными.

Как сообщалось, 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр начали встречу в Закарпатье.

Об этом сообщил министр образования и науки Андрей Бутенко.

Украина и Венгрия достигли предварительных договоренностей относительно изменений в сфере образования и расширения прав национальных меньшинств, которые могут способствовать разблокированию переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС.

Напомним, что Венгрия сняла вето на продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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