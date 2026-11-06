Кабинет Министров Украины утвердил порядок организации аэромедицинской эвакуации пациентов с помощью воздушных судов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Это позволит возобновить перевозку тяжелобольных людей авиационным транспортом.

Новый механизм предусматривает быструю транспортировку пациентов, нуждающихся в неотложной специализированной медицинской помощи. В частности, речь идет о перевозке людей между больницами в Украине и их эвакуации за границу. Ожидается, что это поможет сократить время доставки пациентов в медицинские учреждения, где они смогут получить необходимое лечение.

По словам Корецкого, возобновление авиамедицинской эвакуации позволит значительно сократить время перевозки пациентов между медицинскими учреждениями, а также доставлять украинцев на лечение за границу, в частности в рамках программы Medevac Ukraine.

В качестве примера он привёл маршрут из Харькова в эвакуационный хаб в польском Жешуве. В настоящее время дорога наземным транспортом может занимать 15–16 часов, тогда как на воздушном судне этот путь можно преодолеть за два-три часа.

Помимо пациентов, новый порядок предусматривает возможность транспортировки донорских органов для трансплантации, медицинских бригад и необходимого оборудования.

Координацией перевозок будет заниматься Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Министерства здравоохранения. ГСЧС будет обеспечивать воздушные суда и экипажи с учетом ситуации с безопасностью и погодных условий.

«Для пациентов в тяжелом состоянии каждый час имеет значение. Наша задача — обеспечить им возможность как можно быстрее получить необходимую медицинскую помощь», — подчеркнул Корецкий.

По его словам, новый механизм планируется запустить до конца 2026 года. Конкретные даты начала перевозок пока не объявлены.

Об этом сообщается со ссылкой на заявление Сергея Корецкого.

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