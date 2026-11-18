Украина отправляет за границу десятки тысяч тонн сельхозпродукции: кому будет оказана помощь
Украина передаст 17,3 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции в качестве гуманитарной помощи девяти странам Африки, Азии и Латинской Америки. Среди получателей — Боливия, Кения, Малави, Пакистан, Судан и Сомали. Часть продовольствия уже доставлена в страны назначения, остальные грузы находятся в пути или ожидают отправки.
Поставки осуществляются в рамках инициативы Food from Ukraine в сотрудничестве с Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП ООН). Такие данные организация обнародовала 22 октября 2026 года.
Какие продукты получат страны
Наибольшие объемы помощи предусмотрены для Малави — 5 339 тонн, в том числе 4 825 тонн желтого колотого гороха и 514 тонн растительного масла. Кения получит 3 520 тонн гороха, Боливия — 3 060 тонн пшеницы, Сомали — 2 045 тонн пшеницы.
Также продовольствие будет направлено в:
Пакистана — 2 120 тонн пшеницы, гороха и масла;
Чаду — 320 тонн гороха;
Мозамбику — 350 тонн гороха;
Судану — 300 тонн гороха;
Южного Судана — 240 тонн пшеницы.
После доставки продукты будут распределяться среди местного населения. В частности, в Малави помощь планируется оказать 2,2 млн человек, в Пакистане — до 150 тысяч.
Сколько продовольствия уже передала Украина
По данным ВПП ООН, с 2022 года в рамках сотрудничества организация закупила 341 048 тонн украинского продовольствия. Общий объем объявленных взносов на реализацию инициативы составляет $397,2 млн.
«Достижение Цели устойчивого развития ООН по преодолению голода к 2030 году требует конкретных действий, стабильных поставок продовольствия и долгосрочных партнерств. Украина даже в условиях полномасштабной войны продолжает вносить свой вклад в достижение этой глобальной цели», — отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Денис Башлик.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства агрополитики и продовольствия.
Напомним, что в июле экспорт агропродукции из Украины сократился почти на четверть.
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