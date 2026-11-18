Украина передаст 17,3 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции в качестве гуманитарной помощи девяти странам Африки, Азии и Латинской Америки. Среди получателей — Боливия, Кения, Малави, Пакистан, Судан и Сомали. Часть продовольствия уже доставлена в страны назначения, остальные грузы находятся в пути или ожидают отправки.

Поставки осуществляются в рамках инициативы Food from Ukraine в сотрудничестве с Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП ООН). Такие данные организация обнародовала 22 октября 2026 года.

Какие продукты получат страны

Наибольшие объемы помощи предусмотрены для Малави — 5 339 тонн, в том числе 4 825 тонн желтого колотого гороха и 514 тонн растительного масла. Кения получит 3 520 тонн гороха, Боливия — 3 060 тонн пшеницы, Сомали — 2 045 тонн пшеницы.

Также продовольствие будет направлено в:

Пакистана — 2 120 тонн пшеницы, гороха и масла;

Чаду — 320 тонн гороха;

Мозамбику — 350 тонн гороха;

Судану — 300 тонн гороха;

Южного Судана — 240 тонн пшеницы.

После доставки продукты будут распределяться среди местного населения. В частности, в Малави помощь планируется оказать 2,2 млн человек, в Пакистане — до 150 тысяч.

Сколько продовольствия уже передала Украина

По данным ВПП ООН, с 2022 года в рамках сотрудничества организация закупила 341 048 тонн украинского продовольствия. Общий объем объявленных взносов на реализацию инициативы составляет $397,2 млн.

«Достижение Цели устойчивого развития ООН по преодолению голода к 2030 году требует конкретных действий, стабильных поставок продовольствия и долгосрочных партнерств. Украина даже в условиях полномасштабной войны продолжает вносить свой вклад в достижение этой глобальной цели», — отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Денис Башлик.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства агрополитики и продовольствия.

Напомним, что в июле экспорт агропродукции из Украины сократился почти на четверть.

Украина увеличила экспорт сахара и получила почти $300 млн.

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