Украина примет участие в встречах «Большой семерки» и рассчитывает на новую помощь со стороны партнеров
Украина будет представлена на предстоящих встречах в формате Группы семи и ожидает новых взносов европейских стран в программу PURL. Кроме того, по состоянию на 7 ноября готовятся дополнительные пакеты энергетической поддержки и поставки оборудования для украинской логистики.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
По его словам, европейские партнеры уже взяли на себя предварительные обязательства по новым взносам в программу PURL. Кроме того, Украина рассчитывает на дополнительную помощь для энергетического сектора и поставки, необходимые для поддержки логистики.
Зеленский поблагодарил страны и всех, кто присоединяется к поддержке Украины и помогает восстанавливать её после российских ударов.
Напомним, Зеленский ожидает усиления поддержки Украины со стороны Конгресса США.
До этого Зеленский встретился с королем Испании Фелипе VI.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Мадриде с президентом Европейского совета Антониу Коштой подчеркнул необходимость участия представителей Европы в переговорах о гарантиях безопасности и экономическом восстановлении Украины.