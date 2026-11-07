Украина примет участие в встречах «Большой семерки» и рассчитывает на новую помощь со стороны партнеров

Украина будет представлена на предстоящих встречах в формате Группы семи и ожидает новых взносов европейских стран в программу PURL. Кроме того, по состоянию на 7 ноября готовятся дополнительные пакеты энергетической поддержки и поставки оборудования для украинской логистики.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, европейские партнеры уже взяли на себя предварительные обязательства по новым взносам в программу PURL. Кроме того, Украина рассчитывает на дополнительную помощь для энергетического сектора и поставки, необходимые для поддержки логистики.

Зеленский поблагодарил страны и всех, кто присоединяется к поддержке Украины и помогает восстанавливать её после российских ударов.

Напомним, Зеленский ожидает усиления поддержки Украины со стороны Конгресса США.

До этого Зеленский встретился с королем Испании Фелипе VI.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Мадриде с президентом Европейского совета Антониу Коштой подчеркнул необходимость участия представителей Европы в переговорах о гарантиях безопасности и экономическом восстановлении Украины.

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