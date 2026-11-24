Украина за счет собственных средств покрывает лишь треть потребностей на 2027 год — Корецкий
Государство может самостоятельно профинансировать лишь около трети потребностей на 2027 год, остальные средства оно рассчитывает получить от международных партнеров.
Об этом 24 ноября заявил премьер-министр Сергей Корецкий по итогам заседания Конгресса местных и региональных властей в Закарпатье.
Среди основных вопросов обсуждались подготовка к зиме, финансы общин, энергетика, тарифы, дороги и укрытия. Премьер подчеркнул, что ресурсы ограничены, поэтому средства будут направляться на самые критические нужды.
Также он призвал общины усиливать меры безопасности независимо от региона, поскольку российские атаки свидетельствуют о том, что полностью безопасных территорий в Украине нет.
Источник: Сергей Корецкий
Украине необходимо не менее 115 млрд евро на следующий год для обеспечения финансовой устойчивости в условиях войны.
Украина получила почти 8 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility. Это крупнейший единовременный транш за всю историю ее действия. Средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены на поддержку финансовой стабильности страны в условиях полномасштабной войны. Всего с начала 2026 года Евросоюз перечислил Украине 13,57 млрд евро.
Украина получила от ЕС новый транш в размере 3,47 млрд евро.
Первый транш кредита ЕС для Украины в размере 5,9 млрд евро будет направлен на приобретение дронов.