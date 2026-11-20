На климатической конференции ООН COP31, проходящей в Анталии, украинская делегация заблокировала рассмотрение пункта повестки дня, касающегося включения Россией данных с временно оккупированных территорий Украины в свою климатическую отчетность. Украинская сторона также подняла вопрос о возмещении экологического ущерба, нанесенного российской агрессией.

«Россия пытается на всех международных площадках отчитаться об оккупированных территориях, как будто это Россия. И одна из задач — не дать России отчитаться за наши территории», — сказал Краснолуцкий.

По словам заместителя министра, Украина не позволяет России использовать COP31 для легитимизации попыток аннексии временно оккупированных частей украинской территории.

РФ включает в свою климатическую отчетность информацию о выбросах и поглощении парниковых газов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей.

Украинская делегация противодействует принятию любых решений, которые могут быть истолкованы как прямое или косвенное признание изменения статуса этих территорий.

Краснолуцкий подчеркнул, что, как и во время предыдущей конференции COP30, Украина не допустит рассмотрения отчетов Секретариата Рамочной конвенции ООН об изменении климата или других материалов со статистическими данными России в отношении временно оккупированных украинских территорий без четкой оговорки об их принадлежности Украине.

Такая оговорка должна соответствовать резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 2014 года и ES-11/4 от 2022 года.

«Они временно оккупированы, да, но это территории Украины, и мы их никогда не признаем территориями Российской Федерации. Поэтому это также важная работа», — подчеркнул заместитель министра.

По его словам, пока в украинском павильоне проходят публичные дискуссии с участием представителей европейских правительств, Японии, Кореи и других делегаций, украинские переговорщики работают над этим вопросом в ходе отдельных встреч.

Еще одной важной темой переговоров с международными партнерами является возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде в результате войны России против Украины.

Краснолуцкий убежден, что украинский опыт документирования и оценки экологических последствий войны может стать примером для других государств.

«Мы сейчас и говорим со всеми о том, что мы покажем: война — это дорого обходится окружающей среде, это дорого обходится тому, кто начинает эти агрессивные боевые действия. И мы надеемся, что, возможно, это также станет стимулом не начинать войны», — сказал чиновник.

Заместитель министра также рассказал о влиянии участия России на переговоры по Черному морю.

По его словам, в рамках Черноморской конвенции РФ блокирует инициативы Украины. Украинская сторона, со своей стороны, выступает против российских предложений, поскольку они в большинстве своем не соответствуют нормам международного права.

Об этом сообщил заместитель министра экономики и окружающей среды Украины Александр Краснолуцкий.

Новые обязательства по взносам в Адаптационный фонд на 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата составили всего 50,2 млн долларов. Фонд финансирует меры развивающихся стран по противодействию все более ощутимым последствиям изменения климата.

Читай нас в