Украинская делегация вылетела в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах

9 ноября украинская делегация отправилась в Абу-Даби (ОАЭ) для участия в запланированных трехсторонних переговорах с участием Украины, США и России, которые готовятся при организационной поддержке Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, отметив, что главными приоритетами украинской стороны являются достижение долгосрочного и устойчивого мира, обеспечение гарантированной безопасности и создание реальных возможностей для послевоенного восстановления государства.

Параллельно украинские представители проведут отдельные координационные встречи для согласования позиций с европейскими союзниками — делегатами стран формата Е4 (Великобритания, Франция, Германия, Италия), а также представителями НАТО и Европейской комиссии. Умеров подчеркнул, что по поручению президента Владимира Зеленского принимаются все меры для обеспечения полноценного участия Европы в дипломатическом процессе, и выразил благодарность ОАЭ за предоставление площадки для переговоров.

Источник: Рустем Умеров в Telegram.

Рабочие переговоры между Украиной и Россией запланированы на 10–11 ноября в Абу-Даби при посредничестве США. По словам спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа, стороны должны обсудить послевоенную безопасность, деэскалацию и гуманитарные вопросы.

Европейские страны не будут участвовать в трехсторонних технических переговорах между США, Украиной и РФ, запланированных на следующий месяц. Об этом 28 октября заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

Читай нас в