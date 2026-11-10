Сборная Украины завоевала пять серебряных медалей на Международной юношеской олимпиаде по астрономии и астрофизике (IOAA-Jr), которая прошла в Таиланде. В командном зачете украинцы заняли девятое место среди представителей 24 стран.

В соревнованиях приняли участие почти 100 школьников. Все пятеро украинских участников завоевали награды.

Медали завоевали:

Святослав Андрейко и Владислав Литинский — ученики Львовского физико-математического лицея.

Владислава Катречко и Мария Николаева — представительницы Харьковского физико-математического лицея № 27.

Кирилл Хасанов — ученик Украинского физико-математического лицея КНУ имени Тараса Шевченко.

Участников сборной отобрали по результатам всеукраинского отбора Малой академии наук Украины.

Олимпиада состояла из трех этапов: теоретического решения задач по астрономии и астрофизике, а также практических наблюдений за небом днем и ночью.

Источник: Малая академия наук Украины.

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