Украинские школьники завоевали пять серебряных медалей на международной олимпиаде по астрономии
Сборная Украины завоевала пять серебряных медалей на Международной юношеской олимпиаде по астрономии и астрофизике (IOAA-Jr), которая прошла в Таиланде. В командном зачете украинцы заняли девятое место среди представителей 24 стран.
В соревнованиях приняли участие почти 100 школьников. Все пятеро украинских участников завоевали награды.
Медали завоевали:
Святослав Андрейко и Владислав Литинский — ученики Львовского физико-математического лицея.
Владислава Катречко и Мария Николаева — представительницы Харьковского физико-математического лицея № 27.
Кирилл Хасанов — ученик Украинского физико-математического лицея КНУ имени Тараса Шевченко.
Участников сборной отобрали по результатам всеукраинского отбора Малой академии наук Украины.
Олимпиада состояла из трех этапов: теоретического решения задач по астрономии и астрофизике, а также практических наблюдений за небом днем и ночью.
Источник: Малая академия наук Украины.
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