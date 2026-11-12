Украинский молочный рынок оказался под давлением импорта: польские сыры и масло усиливают конкуренцию

В октябре 2026 года экспорт молочной продукции из Украины замедлился, в то время как импорт вновь начал расти. Особенно ощутимой для отечественных производителей стала конкуренция со стороны польских сыров и сливочного масла. Импортная продукция укрепляет позиции на внутреннем рынке, вытесняет украинские товары из торговых сетей и сдерживает рост цен.

В октябре 2026 года Украина экспортировала 10,56 тыс. тонн молочной продукции на общую сумму 29,86 млн долларов.

Наибольшую долю в структуре экспорта составили:

молоко и сгущенные сливки — 31%;

сыры — 27%;

сливочное масло — 12%;

молочная сыворотка — 8%.

Среди стран Европейского Союза основными рынками сбыта украинской молочной продукции остаются Польша, Литва, Болгария и Нидерланды.

В то же время реализация сливочного масла на европейском рынке остается экономически невыгодной для украинских производителей.

На фоне замедления экспорта Украина начала увеличивать закупки молочных продуктов за рубежом. В октябре объем импорта составил 8,24 тыс. тонн, что на 6% больше, чем в сентябре.

Наибольшее давление на украинских производителей наблюдается в сегменте сыров. Польская продукция занимает прочные позиции на внутреннем рынке и конкурирует с отечественными производителями как по цене, так и по представленности на полках торговых сетей.

Рост импорта ограничивает возможности украинских молочных компаний повышать цены на собственную продукцию. Таким образом, усиление конкуренции с иностранными поставщиками становится дополнительным вызовом для отечественной молочной отрасли.

Об этом свидетельствуют данные Ассоциации производителей молока (АВМ).

Напомним, в ходе проверки образцов оливкового масла и сыров из Нидерландов и Польши была выявлена продукция, состав которой не соответствует заявленному на этикетке. В частности, в одном образце масла не обнаружили оливкового жира, а в польском сыре «Do Pizzy» обнаружили значительное количество заменителей молочного жира.

Напомним, в июле–мае 2025–2026 маркетингового года Испания вышла на первое место среди покупателей украинского подсолнечного масла, опередив Индию. Таким образом, испанский рынок стал ключевым направлением экспорта одного из главных украинских аграрных продуктов в указанный период.

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