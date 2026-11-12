Украинцы должны платить за распределение газа даже при отсутствии потребления: как начисляются платежи

Даже если потребитель не использует природный газ, плата за его распределение продолжает начисляться. Размер платежа зависит от заказанной мощности и назначения использования газа.

Чтобы полностью прекратить начисление, потребителю необходимо расторгнуть договор с оператором газораспределительной сети.

Плата за распределение природного газа остается обязательной при следующих условиях:

объект недвижимости остается подключенным к газораспределительной сети;

газоснабжение временно приостановлено;

газовое оборудование опломбировано;

договор на распределение природного газа остается в силе.

Таким образом, сам факт отсутствия потребления газа или временного прекращения его поставки не освобождает от оплаты услуги распределения.

Размер платежа определяется на основе объема потребления природного газа в течение предыдущего газового года — с 1 октября по 30 сентября.

Если потребление было нулевым или не достигало установленного минимального уровня, применяется минимальная годовая заказанная мощность. Ее величина зависит от назначения использования газа:

39 куб. м в год — если газ используется исключительно для приготовления пищи;

126 куб. м в год — для приготовления пищи и нагрева воды;

314 куб. м в год — для комплексного использования газа, в частности для отопления, а также для небытовых потребителей.

Если газоснабжение всего объекта бытового потребителя прекращено, минимальная годовая заказанная мощность составляет 39 куб. м.

Годовую стоимость услуги распределения газа делят на 12 равных частей. Именно их потребитель оплачивает ежемесячно.

Для полного прекращения начислений необходимо расторгнуть договор на распределение природного газа. Для этого владелец объекта или его уполномоченный представитель должен подать соответствующее заявление в Центр обслуживания клиентов «Газмережи» в своем регионе.

Важно учесть, что плата начисляется за весь календарный месяц, в котором был расторгнут договор.

Перед подачей заявления потребителям рекомендуется обратиться в региональный филиал и уточнить:

процедуру расторжения договора;

технические условия отключения от газораспределительной сети;

условия и порядок последующего возобновления газоснабжения;

стоимость соответствующих работ.

В некоторых случаях уплачивать минимальную плату за распределение газа может быть выгоднее, чем впоследствии оплачивать повторное подключение к сети.

Об этом сообщили в компании «Газмережи».

Напомним, фьючерсная цена природного газа на нидерландском хабе Title Transfer Facility, который является ориентиром для европейского рынка, в среду выросла на 2,7% — до 87 евро за мегаватт-час. По состоянию на 9:30 по амстердамскому времени контракт на ближайший месяц стоил 96,85 доллара за МВт·ч.

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