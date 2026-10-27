Украинцы будут получать денежное вознаграждение за экономию электроэнергии в часы пиковой нагрузки

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проект изменений в Правила розничного рынка электроэнергии, который предусматривает внедрение европейских механизмов управления спросом. Новые правила позволят как промышленным, так и бытовым потребителям получать финансовое поощрение за сознательное перенесение использования мощных электроприборов и производственных процессов из часов максимальной нагрузки на сеть.

Координацию процесса будут осуществлять агрегаторы — специальные участники рынка, которые будут объединять мощности отдельных домохозяйств и предприятий. Для участия в программе потребителям не нужно менять текущего поставщика, однако необходимо дополнительно заключить соглашение с агрегатором об управлении спросом.

Инициатива разработана в рамках гармонизации украинского законодательства с нормами Европейского Союза, а соответствующий проект постановления вскоре будет опубликован на сайте регулятора для проведения публичных обсуждений.

Источник: НКРЭКП.

Российские войска продолжают наносить удары по энергетическому и нефтегазовому секторам Украины, прежде всего в прифронтовых и приграничных регионах. 26 октября были зафиксированы новые отключения электроэнергии в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Утром 25 октября часть Киева осталась без электроэнергии из-за аварии в сети. Отключение затронуло Голосеевский, Соломенский и Шевченковский районы столицы.

В Киевской области отменили экстренные отключения электроэнергии, введенные по распоряжению НЭК «Укрэнерго». Решение было принято после стабилизации ситуации в энергосистеме.

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