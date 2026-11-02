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Новости Украина

Украинцы завалили сеть мемами после взлома приложения «Воздушная тревога»

UA NEWS 02 Ноября 2026 11:48
Украинцы завалили сеть мемами после взлома приложения «Воздушная тревога»

После кибератаки на приложение «Воздушная тревога» украинцы начали получать фальшивые уведомления о радиационной и химической опасности, уличных боях и даже ядерных ударах. Инцидент быстро стал поводом для волны шуток и мемов в соцсетях.

 

Вечером 1 ноября пользователям приложения начали поступать ложные сообщения о якобы чрезвычайных угрозах. Среди них были предупреждения о радиационной и химической опасности, угрозе уличных боев, а также сообщения о ядерной тревоге.

В одном из фейковых уведомлений говорилось: «Привет! Сейчас по всей Украине будет ядерная тревога. Не волнуйтесь, летит «Орешник»».

Украинцы быстро отреагировали на ситуацию в соцсетях. Пользователи начали публиковать мемы, высмеивая содержание сообщений и сам факт появления неофициальных уведомлений в приложении, которое используется для получения предупреждений о реальных воздушных угрозах.

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Напомним, общегосударственная система оповещения в Украине работает без сбоев.

До этого в Киеве приложение Air Alert распространило ложное предупреждение о радиации.

После этого Воздушные силы заявили о возможном взломе приложения оповещения.

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