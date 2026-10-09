Украинцы смогут наблюдать яркий метеорный поток Ориониды уже 22 октября

В ночь на 22 октября жители Украины смогут наблюдать пик метеорного потока Ориониды.

Этот ежегодный метеорный поток активен в период с 2 октября по 7 ноября, а его пик придется на ночь с 21 на 22 октября 2026 года, когда при идеальных условиях наблюдения можно будет увидеть от 10 до 20 метеоров в час.

Ориониды возникают, когда Земля проходит через скопление обломков — льда и пыли, оставленных за собой кометой 1P/Галлея (более известной как комета Галлея).

Метеоры, проносящиеся по небу, являются одними из самых быстрых среди всех метеорных потоков, поскольку Земля сталкивается с потоком частиц кометы Галлея почти «лоб в лоб».

По данным NASA, Ориониды мчатся по небу со скоростью 66 километров в секунду, что всего на 5 км в секунду медленнее, чем у более быстрых Леонид.

За Орионидами могут наблюдать как жители Северного, так и Южного полушария (при благоприятных погодных условиях).

Отмечается, что метеорные потоки называют в честь созвездия, из которого, как кажется, выходят метеоры; эту точку называют радиантом. Если наблюдать с Земли, создается впечатление, что метеорный поток Ориониды исходит примерно со стороны созвездия Ориона.

Орион расположен на небесном экваторе и виден во всем мире.

Об этом сообщает Space.com.

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