Координаторы Diplomatic Legal Hub, адвокаты из Списка адвокатов Международного уголовного суда Денис Кешкентий и Алексей Шевчук выступили за создание системного механизма правового представительства украинцев, пострадавших от международных преступлений во время российской агрессии.

Инициатива предусматривает открытие специализированного центра в Гааге, развитие сети документирования преступлений на территории Украины, а также укрепление сотрудничества с Международным уголовным судом (МУС). Об этом сообщили 19 ноября 2026 года.

Ответ МУС относительно представительства потерпевших

18 ноября 2026 года координатор Diplomatic Legal Hub Денис Кешкентий получил официальный ответ от Секции участия потерпевших и возмещения ущерба (Victims Participation and Reparations Section, VPRS) Международного уголовного суда.

Запрос касался возможностей привлечения адвокатов к совместному правовому представительству потерпевших в рамках ситуации в Украине (ICC-01/22), в частности получения информации о соответствующих процедурах и формировании списков представителей.

В ответе представители МУС разъяснили, что потерпевшие имеют право участвовать в судебных разбирательствах, выражать свои позиции и требовать возмещения ущерба в соответствии с процедурами Суда.

Для реализации этих прав предусмотрена подача соответствующих заявлений в Секретариат МУС. После их рассмотрения документы могут передаваться судьям для рассмотрения в установленном порядке.

Представители Суда также пояснили, что участие потерпевших в производстве осуществляется через законных представителей, а организация такого представительства зависит от процессуальной стадии и соответствующих решений МКС.

Отдельно VPRS сообщила, что дополнительно рассмотрит обращение Дениса Кешкентия о содействии распространению информации о правах потерпевших.

Пятый год полномасштабной войны: проблема эффективного представительства остается актуальной

По мнению координаторов Diplomatic Legal Hub, ответ МУС актуализирует более широкую проблему — отсутствие должным образом организованной национальной инфраструктуры, которая обеспечивала бы системное представительство украинских потерпевших в международных судебных механизмах.

Несмотря на масштаб международных преступлений, совершенных во время российской агрессии, Украине необходимо укреплять механизмы взаимодействия между потерпевшими, адвокатским сообществом, государственными органами и международными институтами.

Особое значение имеет документирование преступлений против гражданского населения, жилой застройки, критической инфраструктуры и других объектов, а также обеспечение надлежащего процессуального сопровождения потерпевших.

Центр представительства потерпевших в Гааге

Денис Кешкентий и Алексей Шевчук подчеркивают необходимость создания в Гааге специализированного Центра представительства потерпевших от международных преступлений, связанных с российской агрессией против Украины.

К его деятельности предлагается привлечь украинских адвокатов, включенных в Список адвокатов МУС, а также других специалистов в области международного уголовного права.

Такой центр мог бы обеспечивать правовые консультации потерпевшим, координацию работы юридических команд, подготовку процессуальных документов и содействие реализации прав потерпевших в рамках процедур Международного уголовного суда.

В то же время создание центра не должно подменять действующие механизмы представительства МУС, в частности полномочия Секретариата Суда и назначенных в конкретных производствах представителей потерпевших.

Специализированные комиссии при военных администрациях

Еще одним направлением предложенной инициативы является создание при военных администрациях Украины специализированных комиссий или центров документирования международных преступлений.

Их деятельность могла бы включать:

системный сбор и надлежащее хранение информации о вероятных международных преступлениях;

документирование последствий атак на крупные города, небольшие населенные пункты и гражданскую инфраструктуру;

координацию с украинскими правоохранительными органами;

взаимодействие с полевым представительством Канцелярии прокурора МУС в Украине и центральным офисом в Гааге;

подготовку материалов для передачи компетентным международным органам в соответствии с установленными процедурами.

Особое внимание предлагается уделять соблюдению международных стандартов работы с доказательствами, в частности принципов Протокола Беркли о цифровых расследованиях с использованием открытых источников.

Отдельным инструментом взаимодействия может стать использование механизма передачи информации в Офис прокурора МУС, предусмотренного статьей 15 Римского статута.

При этом соответствующие материалы должны готовиться с соблюдением требований законодательства, защиты персональных данных, безопасности потерпевших и процессуальных стандартов.

Международная координация и защита прав потерпевших

Координаторы Diplomatic Legal Hub также обращают внимание на необходимость сотрудничества с международными правозащитными и гуманитарными организациями.

Речь идет, в частности, о соответствующих механизмах Организации Объединенных Наций, Международном комитете Красного Креста, представителях МУС, украинских государственных учреждениях и правоохранительных органах — с учетом их отдельных мандатов и полномочий.

По мнению представителей Diplomatic Legal Hub, такая координация должна способствовать не только эффективному документированию международных преступлений, но и обеспечению реального доступа потерпевших к международному правосудию.

От документирования преступлений — к эффективному международному правосудию

Вопрос защиты прав потерпевших приобретает особое значение на фоне продолжающегося расследования ситуации в Украине Международным уголовным судом.

Документирование военных преступлений, преступлений против человечности и других международных преступлений требует согласованных действий государственных институтов, адвокатского сообщества и международных партнеров.

В то же время вопрос привлечения к ответственности за само преступление агрессии имеет отдельные юрисдикционные особенности и связан, в частности, с формированием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Diplomatic Legal Hub подчеркивает: эффективная защита прав потерпевших должна стать неотъемлемой частью международных усилий по обеспечению ответственности за преступления, совершенные во время российской агрессии.

Создание специализированного центра в Гааге и укрепление механизмов документирования преступлений на региональном уровне могут стать практическими шагами к достижению этой цели.

Об этом сообщает Diplomatic Legal Hub

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