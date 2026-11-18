В среду, 18 ноября, в некоторых областях ожидаются сильные дожди и мокрый снег, а также порывистый ветер. Осадки местами могут привести к повышению уровня воды в реках.

В Киевской области и в столице ожидается облачная погода с дождями. Ветер будет южный, со скоростью 7–12 метров в секунду.

По области ночью было от 2 до 7° тепла, днем будет от 8 до 13°.

В Киеве ночью было от 3 до 5° тепла, а днем термометры покажут от 10 до 12°.

Погоду по Украине будет определять атмосферный фронт.

«Умеренные, в Карпатах и на Закарпатье ночью значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом; в большинстве южных областей ночью без существенных осадков.

Ветер преимущественно южный, 7–12 м/с, в Карпатах, днем, а также на востоке и юго-востоке страны порывы 15–20 м/с», — говорится в сообщении.

Температура днем составит 8–13°, в северо-восточной части 5–10°.

В ночь на 18 ноября и в течение суток на реках Закарпатья уровень воды поднимется на 0,8–1,8 метра. На Тисе, на участке Великий Бычков — Вилок, вода поднимется на 1,5–2,5 метра. В основном она останется в руслах, и угрозы нет.

В нижнем течении реки Боржава уровень может подняться до 3,5 метра. Здесь вода выйдет на пойму. Это низкий участок у реки, который затопляется при подъеме воды. На Латорице в Мукачево вода начинает выходить на пойму между дамбами. Для этих рек объявлен первый уровень опасности — желтый.

Там, где пройдут сильные ливни, дождевая вода будет стекать со склонов. На малых реках и ручьях уровень может быстро подняться на 0,5–1 метр. Из-за этого возможно подтопление низких мест.

Ночью в Закарпатье шли сильные дожди, а в Карпатах — сильный мокрый снег. Порывы ветра там достигали 15–20 метров в секунду.

Днем порывы ветра до 15–20 метров в секунду ожидаются на востоке страны, в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Крыму. В связи с этими погодными явлениями объявлен первый уровень опасности — желтый.

Из-за таких условий может затрудниться работа энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

Источник: Укргидрометцентр

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