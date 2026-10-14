«Укрэнерго» предупредило об отключениях в некоторых регионах 15 октября
Завтра, 15 октября, в некоторых регионах Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.
Отключения будут действовать следующим образом:
• 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса
• 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1,5 очереди)
Причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщает «Укрэнерго».
Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.
В результате российской атаки в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.