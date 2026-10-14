«Укрэнерго» предупредило об отключениях в некоторых регионах 15 октября

Завтра, 15 октября, в некоторых регионах Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

Отключения будут действовать следующим образом:

• 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса

• 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1,5 очереди)

Причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

В результате российской атаки в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.

Читай нас в