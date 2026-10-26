«Укрэнерго» установило графики отключения электричества на 27 октября

Во вторник, 27 октября, в некоторых областях Украины будут введены вынужденные ограничения на потребление электроэнергии в связи с последствиями массированных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

С 06:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных предприятий, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме от 1,5 до 2,5 очередей.

В «Укрэнерго» отметили, что ситуация в энергосистеме может меняться в зависимости от обстрелов, и призвали следить за обновлениями на официальных ресурсах операторов систем распределения и экономно потреблять электроэнергию при её наличии.

Источник: НЭК «Укрэнерго».

Российские войска продолжают наносить удары по энергетическому и нефтегазовому секторам Украины, прежде всего в прифронтовых и приграничных регионах. 26 октября зафиксированы новые отключения электроэнергии в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Утром 25 октября часть Киева осталась без электроэнергии из-за аварии в сети. Отключение затронуло Голосеевский, Соломенский и Шевченковский районы столицы.

В Киевской области отменили экстренные отключения электроэнергии, введенные по распоряжению НЭК «Укрэнерго». Решение было принято после стабилизации ситуации в энергосистеме.

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