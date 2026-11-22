По состоянию на вечер 22 ноября из-за сложной ситуации в энергосистеме в настоящее время аварийные отключения электроэнергии применяются сразу в пяти областях — Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Запорожской и Сумской. Российские войска в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области, в результате чего было повреждено оборудование, что повлияло на стабильность электроснабжения в регионе.

Аварийно-восстановительные бригады приступят к ликвидации последствий обстрела в Днепропетровской области, как только это позволит обстановка с безопасностью.

В то же время в Одесской области энергетики в круглосуточном режиме продолжают восстановление магистральных электросетей, которые понесли значительные разрушения в результате предыдущих российских атак. Ремонтные работы требуют сложных технических решений и значительных усилий, чтобы как можно быстрее восстановить стабильную передачу электроэнергии в Одессу и прилегающие районы.

Источник: НЭК «Укрэнерго».

В воскресенье, 22 ноября 2026 года, в Днепре, а также в Днепровском, Самаровском и Каменском районах Днепропетровской области ввели экстренные отключения электроэнергии.

В Запорожской области ввели в действие специальные графики аварийных отключений электроэнергии (СГАВ).

Наиболее сложная ситуация сложилась в Одесской области, где повторные удары повредили важные для электроснабжения объекты.

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