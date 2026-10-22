«Укрэнерго» ввело графики отключения электроэнергии на 23 октября

Завтра, 23 октября, в некоторых областях Украины будут действовать вынужденные ограничения на потребление электроэнергии.

С 06:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме от одной до двух очередей. Причиной введения этих мер стали последствия массированных российских атак на объекты энергетики.

«Внимание! Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе», — подчеркнули в «Укрэнерго» и призвали экономно потреблять электроэнергию.

Источник: НЭК «Укрэнерго».

По состоянию на утро 22 октября в результате российских обстрелов было зафиксировано отключение электроэнергии у потребителей в шести областях Украины. В некоторых регионах также действуют графики почасовых отключений электроэнергии в объеме до двух очередей.

Российские дроны повредили энергообъекты в Хмельницкой области.

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