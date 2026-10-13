«Укрэнерго» вводит графики отключений электроэнергии на 14 октября

В среду, 14 октября 2026 года, в отдельных регионах Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Объемы вынужденных ограничений остаются на уровне предыдущих дней.

По информации национального оператора НЭК «Укрэнерго», ограничения будут действовать по следующему графику:

с 06:00 до 23:59 — графики ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса;

с 06:00 до 23:59 — графики почасовых отключений для всех категорий бытовых потребителей в объеме от 0,5 до 2 очередей.

В энергетической компании подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может меняться в зависимости от оперативности восстановительных работ, и призвали граждан следить за обновлениями и точными графиками по адресам на официальных ресурсах региональных облэнерго.

Источник: пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

В Киеве вместо привычных очередей и подочередей отключений электроэнергии ввели индивидуальные графики для каждого адреса.

Также киевлян предупредили о риске перебоев со светом и водой и дали советы.

Читай нас в