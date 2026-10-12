Укрпочта выпустила марку с изображением Архангела Гавриила — покровителя военной разведки Украины

12 октября, в День военного капеллана, «Укрпочта» представила новый почтовый выпуск с изображением Архангела Гавриила — небесного покровителя военной разведки Украины. В выпуск вошли лист с восемью марками и художественный конверт.

На марке воспроизвели официальную икону Архангела Гавриила Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также текст главной молитвы разведчика.

Икону создали Сергей Герасименко и Оксана Самсон в стиле украинского барокко XVIII века.

В центре композиции Архангел Гавриил изображен в поясном фронтальном ракурсе, в доспехах римского воина. В правой руке он держит белую лилию — символ Богородицы, а на левой сидит сова, один из символов военной разведки, олицетворяющий мудрость. На доспехах архангела также изображена эмблема ГУР.

В июне 2025 года решение об избрании Архангела Гавриила небесным покровителем военной разведки поддержали начальник ГУР Кирилл Буданов и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Приобрести почтовый выпуск можно в почтовом маркете «Укрпочты», филателистических магазинах Киева и через сервис «Собственная марка».

Погашение марки состоялось 12 октября на территории Киево-Печерской лавры специальным штемпелем «День военного капеллана». Его разработал Константин Лапушен. В течение дня погасить марки также можно в Главном почтамте в Киеве.

Во время церемонии представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов подчеркнул важность закрепления традиции чествования небесного покровителя военной разведки.

«Это новая традиция. Военные разведки всего мира имеют свои символы, украинская — тоже. Но у немногих, а может, и ни у одной из них нет небесного покровителя. Теперь у ГУР он уже есть. Мы воплощаем эту традицию в искусстве, символах, в частности в марке», — заявил Андрей Юсов.

В мероприятии приняли участие архиепископ Вышгородский Агапит и представители военного капелланства. Во время церемонии была отмечена роль капелланов в поддержке украинских военных. Они помогают защитникам сохранять духовную стойкость и поддерживают их как на передовой, так и в повседневной жизни.

Начальник капелланской службы ГУР Константин Холодов подчеркнул, что главная задача военного капеллана — помогать военным сохранять человечность даже в самых сложных обстоятельствах.

«Девиз службы военного капелланства ГУР гласит: на страже человечности. Самое трудное в этом жестоком мире — не дать человеку превратиться в зверя, сохранить в нем человечность. В этом и заключается главная задача военного капеллана», — сказал Константин Холодов.

Икону Архангела Гавриила, которая послужила основой для изображения на почтовой марке, передали в дар музею Киево-Печерской лавры.

АО «Укрпочта» 30 сентября приняло решение не пересматривать тарифы на доставку посылок до конца 2026 года. Таким образом оператор делает клиентам праздничный подарок, поскольку на четвертый квартал приходится пик покупок.

Читай нас в