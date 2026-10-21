21 октября «Укрпочта» объявила о запуске нового маркетплейса «Укрпочта Маркет», созданного совместно с украинской торговой платформой Kasta. На сервисе доступно более 10 млн товаров, а доставку заказов обещают осуществлять бесплатно по всей Украине независимо от суммы покупки.

По информации почтового оператора, бесплатная доставка будет распространяться даже на заказы с недорогими товарами.

В «Укрпочте» привели пример покупки упаковки перца за 21 грн, которую обещают доставить без дополнительной платы.

Новый сервис запущен в партнерстве с компанией Kasta. Как отметили в «Укрпочте», партнеры объединили свои возможности для создания платформы онлайн-торговли.

В компании пояснили, что одна из главных целей проекта — сделать товары более доступными для жителей различных населенных пунктов Украины. Это особенно актуально для местностей, где обычные магазины могут временно приостанавливать работу из-за воздушных тревог или других обстоятельств.

В то же время в «Укрпочте» не рассматривают новый сервис исключительно как конкурента существующим маркетплейсам. Основными конкурентами платформы компания считает традиционные магазины, расположенные рядом с покупателями.

В «Укрпочте» заявили, что сервис ориентирован на разные возрастные группы — от молодежи до людей старшего возраста, которые пользуются цифровыми технологиями.

Одной из ключевых особенностей платформы является отсутствие минимальной суммы заказа для получения бесплатной доставки. Такой подход, по замыслу компании, должен заинтересовать покупателей, которым нужно приобрести лишь один или несколько товаров, а не делать крупный заказ ради бесплатной доставки.

В компании также напомнили о собственном опыте розничной торговли. По данным «Укрпочты», объем продаж товаров через ее торговую сеть уже превысил 1 млрд грн. Кроме того, почтовый оператор продает почтовые марки онлайн, в том числе покупателям за рубежом.

В «Укрпочте» опровергли использование государственных субсидий для финансирования нового маркетплейса. По утверждению компании, проект работает на рыночных принципах.

В качестве примеров подобных моделей в компании привели Amazon Prime, а также маркетплейсы почтовых операторов Бразилии, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Доступ к новому маркетплейсу предусмотрен через мобильное приложение «Укрпочта 2.0». Чтобы воспользоваться сервисом, пользователям необходимо установить приложение или обновить его до актуальной версии.

В компании также сообщили о планах привлечь на платформу два миллиона клиентов. В то же время конкретные сроки достижения этой цели не назвали.

Таким образом, новый сервис должен объединить широкий ассортимент товаров с бесплатной доставкой без минимальной суммы покупки. В «Укрпочте» рассчитывают, что это поможет привлечь покупателей из разных регионов Украины, в частности тех, кому сложно добраться до обычных магазинов.

Об этом сообщается в заявлении компании.

Ранее «Укрпочта» решила расширить сеть внутренних почтоматов сверх запланированных ранее объемов. После установки 601 устройства компания решила добавить новые почтоматы и увеличить количество ячеек в уже имеющихся из-за роста спроса на самостоятельный получение посылок. До 1 ноября планируется установить ещё 32 устройства, а в 38 отделениях — дополнительные модули с ячейками.

Для получения посылки достаточно кода из SMS — устанавливать приложение на смартфон не нужно. Внутренние почтоматы расположены непосредственно в отделениях «Укрпочты» и доступны в соответствии с их графиком работы. Найти ближайшее отделение можно на карте «Укрпочты». Чтобы сделать получение посылок ещё более удобным, компания запустила онлайн-оплату в мобильном приложении «Укрпочта 2.0».

Параллельно «Укрпочта» развивает сеть внешних почтоматов, доступ к которым не зависит от графика работы отделений. До конца года компания планирует расширить эту сеть до 1000 устройств.

Об этом сообщается на сайте «Укрпочты».

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