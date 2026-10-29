«Укрзализныця» пересмотрит протоколы безопасности после взрыва на вокзале в Днепре

АО «Укрзализныця» планирует тщательно пересмотреть свои протоколы безопасности после того, как российский беспилотник попал в платформу железнодорожного вокзала в Днепре. Целью проверки является определение мер по ускорению реагирования на угрозы во время воздушных тревог и обеспечение обязательной эвакуации пассажиров в безопасные места.

В компании отметили, что к моменту удара на вокзале и станции запустили оповещение о тревоге, а при приближении БПЛА дополнительно сообщили о повышенной опасности. В электропоезде, следовавшем в Запорожье, объявили эвакуацию за 10 минут до удара. Помощник машиниста обошел каждый вагон, призывая покинуть платформу и отойти не менее чем на 200 метров. Локомотивная бригада своевременно эвакуировалась.

Несмотря на принятые меры, многие люди в момент попадания находились рядом с поездом, что привело к значительному числу погибших и раненых. Перевозчик призвал пассажиров ответственно относиться к сигналам воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.

Источник: пресс-служба АО «Укрзализныця».

Напомним, 29 октября оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре. В результате атаки погибли 14 мирных жителей, ещё более 10 получили ранения, многие из них находятся в тяжёлом состоянии.

«Укрзализныця» уточнила обстоятельства российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре, в результате которого погибли и пострадали гражданские пассажиры. По данным компании, на вокзале заранее объявили воздушную тревогу, а после обнаружения повышенной опасности пассажиров электропоезда, который должен был следовать в Запорожье, начали эвакуировать. До момента удара оставалось более 10 минут.

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