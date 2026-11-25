Пассажиры не могут приобрести билеты на ряд поездов, отправление которых запланировано на 13 декабря. В частности, пользователи социальных сетей сообщают об отсутствии билетов на отдельные рейсы и жалуются на ограниченное количество доступных поездов.

В компании пояснили, что продажа билетов на 13 декабря и последующие даты будет открываться постепенно в течение этой и следующей недели. Причина — обновление графика движения ряда поездов в рамках перехода на расписание 2026–2027 годов, которое вступает в силу именно 13 декабря.

После завершения необходимых корректировок расписания билеты постепенно появятся в продаже. Поэтому их отсутствие сейчас не обязательно означает отмену рейсов.

За сколько дней открывается продажа билетов

Согласно информации на официальном сайте «Укрзализныци», во время военного положения билеты на большинство поездов поступают в продажу за 20 суток до отправления в 8:00.

Для поездов в Польшу и в обратном направлении продажа начинается за 20 суток в 9:00.

В то же время иногда продажу могут временно приостанавливать из-за корректировки расписания движения. Кроме того, из-за полномасштабного вторжения России железнодорожники вынуждены оперативно принимать решения о возможности движения поездов. Поэтому на отдельных направлениях билеты появляются лишь за 10 суток до отправления.

Об этом сообщается со ссылкой на ответ «Укрзализныци» в Threads.

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