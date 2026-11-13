«Укрзализныця» представила макет вагона-купе нового поколения

На Южном вокзале Киева установили макет купе нового поколения в натуральную величину, чтобы пассажиры могли оценить его удобство, ознакомиться с будущим дизайном и предложить свои изменения.

«Укрзализныця» представила проект пассажирских вагонов, которые будут курсировать по стране в течение следующих 50 лет. Осмотреть макет будущего купе можно на Южном вокзале столицы.

В компании рассказали, что в мае 2026 года объявили о постепенном переходе на заказ вагонов нового поколения. В течение 2025–2026 годов «Укрзализныця» уже заключила контракт на производство 15 таких вагонов. Первые из них планируется включить в парк перевозчика в конце 2027 года.

Новые купе будут иметь ряд конструктивных изменений по сравнению с нынешними. В частности, длину спального места увеличат до 2,2 метра. Верхнюю полку оснастят более удобной конструкцией с так называемым динамическим столиком.

Также в купе предусмотрят больше места для хранения верхней одежды и обуви. В вагонах установят удлиненный обеденный стол без острых углов и обновят систему освещения.

Перевозчик приглашает всех желающих осмотреть макет купе на Южном вокзале Киева и поделиться замечаниями и предложениями относительно будущего дизайна.

В компании также пообещали наградить авторов трех самых интересных идей эксклюзивными призами.

Отзывы пассажиров планируется учесть при дальнейшем совершенствовании конструкции вагонов. Это позволит внести необходимые изменения еще до начала серийного производства.

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Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Напомним, «Укрзализныця» запускает новый железнодорожный маршрут в Польшу, который впервые соединит Житомир и Луцк с Холомом.

АО «Укрзализныця» пополнила свой парк шестью новыми пассажирскими вагонами украинского производства, которые будут курсировать в составе поезда по маршруту Харьков — Перемышль.

Укрзализныця изменила расписание части пригородных поездов.

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