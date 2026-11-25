В пятницу, 4 декабря 2026 года, «Укрзализныця» запустит новый скоростной поезд № 777/778 по маршруту Киев — Львов. Он будет преодолевать расстояние между городами без промежуточных остановок за 5 часов 58 минут. Поезд будет курсировать в обоих направлениях, а билеты на первые рейсы уже можно приобрести.

Новый поезд «Интерсити» должен сделать путешествие между Киевом и Львовом быстрее и удобнее. «Запускаем самый быстрый поезд между Киевом и Львовом. Новый поезд «Интерсити» № 777/778 Киев — Львов обеспечит удобное сообщение между городами, между которыми украинцы путешествуют чаще всего», — говорится в сообщении компании. Поезд будет курсировать утром из Львова в Киев и вечером — из столицы во Львов. Расписание предусматривает следующие часы отправления и прибытия:

Львов — Киев: отправление в 6:18, прибытие в 12:30.

Киев — Львов: отправление в 17:00, прибытие в 22:58.

В обоих направлениях поездка займет 5 часов 58 минут. Поезд не будет останавливаться на промежуточных станциях, поэтому пассажиры смогут добраться до конечного пункта без дополнительных остановок по пути.

Когда отправляется первый поезд и где купить билеты

Первый рейс нового «Интерсити» запланирован на пятницу, 4 декабря. По информации «Укрзализныци», билеты уже поступили в продажу. Чтобы ознакомиться с новой схемой движения поезда, пассажирам необходимо обновить приложение «Укрзализныци». Там можно будет увидеть актуальную информацию о маршруте и воспользоваться сервисами для планирования поездки.

Новый рейс должен стать ещё одним вариантом быстрого сообщения между двумя крупнейшими городами запада и центра Украины. Особенно удобным он может быть для тех, кто планирует выезжать из Львова утром или возвращаться туда из столицы вечером. О запуске сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

«Укрзализныця» запускает новый железнодорожный маршрут в Польшу, который впервые соединит Житомир и Луцк с Холомом.

«Укрзализныця» запустила новый флагманский поезд № 51/52 по маршруту Киев – Перемышль. Он получил название «Ярослав Мудрый» и призван упростить путешествия из Украины в несколько европейских городов. В Перемышле пассажиры смогут пересесть на поезда до Варшавы, Вроцлава, Праги и Берлина.

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