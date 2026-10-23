«Укрзализныця» запустила онлайн-отслеживание задержек пригородных поездов

АО «Укрзализныця» запустило онлайн-сервис, который помогает отслеживать задержки пригородных поездов. Ранее на портале «УЗ Веземо» пассажиры могли проверять статус движения и возможные задержки поездов дальнего следования. Теперь такая возможность доступна и для тех, кто ежедневно пользуется электричками. «Расширяем возможности наших цифровых сервисов. Отныне на официальном портале «УЗ Веземо» можно проверить статус движения и возможную задержку не только поездов дальнего следования, но и пригородных поездов», — отметили в «Укрзализныце».

Как проверить задержку пригородного поезда

Чтобы узнать, не опаздывает ли нужный поезд, нужно перейти на специальную страницу портала «УЗ Веземо» по этой ссылке. Далее следует найти свою электричку по номеру и проверить информацию о её движении. Сервис показывает статус поезда и возможное отклонение от расписания. Это позволяет заранее узнать о задержке и лучше спланировать поездку. Например, пассажиры смогут проверить информацию перед выходом на станцию, чтобы не тратить лишнее время на ожидание.

Новая функция пригодится тем, кто регулярно ездит на работу, учебу или по делам на пригородных поездах. Особенно это актуально, когда важно вовремя добраться до места назначения или спланировать пересадку. В то же время сервис позволяет проверить информацию о движении поезда онлайн, поэтому пассажирам не обязательно искать объявления на станции или ждать сообщений от перевозчика. Для этого достаточно иметь доступ к интернету и знать номер нужной электрички. О новой функции компания сообщила в своём Telegram-канале.

«Укрзализныця» продлевает маршрут поезда «Интерсити+» № 743 по направлению Дарница — Львов до бальнеологического курорта Трускавец с прохождением через Дрогобыч. Первый рейс по обновленному расписанию отправляется 23 октября, а билеты уже доступны в продаже.