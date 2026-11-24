«Укрзализныця» ежемесячно теряет около 1,5 тысячи сотрудников, а общее количество открытых вакансий в компании уже превысило 49 тысяч. Несмотря на повышение заработной платы, перевозчик продолжает сталкиваться с кадровым кризисом и риском сокращения ещё тысяч штатных единиц.

Среди основных причин увольнений называют неконкурентоспособный уровень оплаты труда и сложные условия работы.

Соответствующие данные приведены в пояснительной записке к проекту приказа Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины об изменении коэффициентов к тарифам на грузовые перевозки.

В 2026 году в Украине повысили тарифы на железнодорожные перевозки. В течение августа–сентября это принесло «Укрзализныце» дополнительные 2,3 млрд грн без учета НДС, хотя компания рассчитывала получить 3,4 млрд грн.

Полученные средства были направлены на повышение заработной платы железнодорожников. С 1 сентября компания повысила почасовые тарифные ставки и должностные оклады всех работников, за исключением руководящего состава аппарата управления, региональных филиалов и филиалов.

В то же время с 1 октября «Укрзализныця» приступила к сокращению расходов на персонал. Меры экономии в основном коснулись сотрудников аппарата управления и административного персонала.

Причинами введения мер экономии стали сокращение объемов перевозок и дополнительные расходы вследствие российских атак. Компания вынуждена направлять средства на восстановление поврежденной инфраструктуры и подвижного состава, установку мобильных укрытий и внедрение дополнительных мер безопасности.

«Введение жестких мер экономии связано с резким падением объемов перевозок, дополнительными потребностями в значительных объемах финансирования из-за постоянных вражеских обстрелов, вывода из строя подвижного состава и повреждения инфраструктуры», — говорится в пояснительной записке.

В случае дальнейшего ухудшения финансового положения «Укрзализныця» может сократить ещё около 8 тыс. штатных единиц. В то же время компания по-прежнему нуждается в финансировании для ремонта железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава, повышения заработной платы работникам и погашения долговых обязательств. Согласно оценкам, приведенным в документе, уже в начале 2027 года дефицит средств «Укрзализныци» может достичь критического уровня.

Об этом сообщается со ссылкой на Министерство финансов.

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