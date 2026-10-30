Верховная Рада расширила возможности получения и использования гуманитарной помощи для «Укрзализныци». Отныне компания сможет привлекать международную поддержку не только для пассажирских и грузовых перевозок, но и для ремонта железнодорожных путей и защиты инфраструктуры.

Новые возможности должны охватить более широкий круг потребностей железнодорожной отрасли, в частности обеспечение бесперебойной работы перевозок и сохранность объектов железнодорожной инфраструктуры.

Соответствующий законопроект №15102 парламент принял 29 октября во втором чтении и в целом.

На что можно будет направлять помощь

Закон предусматривает, что акционерное общество железнодорожного транспорта общего пользования сможет получать гуманитарную помощь для следующих нужд:

пассажирские и грузовые перевозки;

ремонт и техническое обслуживание железнодорожных путей;

защита объектов критической инфраструктуры;

обеспечение безопасности и управление движением поездов.

Речь идет, в частности, о возможности получать локомотивы, оборудование, запасные части, технические средства и материалы для восстановления инфраструктуры.

«Законодательное определение АО «Укрзализныця» в качестве получателя и приобретателя такой помощи создает правовую основу для привлечения соответствующих ресурсов на нужды отрасли», — отметил Шемаев.

По его словам, следующим этапом должно стать внедрение механизмов передачи, учета, распределения и использования помощи. Они должны обеспечить её оперативное направление на критические нужды железной дороги.

Об этом сообщил заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Владимир Шемаев.

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