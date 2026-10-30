Уманский педагогический университет продолжают присоединять к Уманскому национальному университету

Продолжается реорганизация Уманского государственного педагогического университета имени Павла Тычины путем его присоединения к Уманскому национальному университету. Об этом 30 октября сообщил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко.

«У нас, согласно постановлению правительства, идет объединение двух университетов. Вокруг этого ведется много дискуссий. Поступает много обращений и сообщений в Министерство образования о тех или иных фактах возбуждения уголовных дел теми или иными правоохранительными органами, но министерство действует в рамках и в порядке, предусмотренных законодательством об образовании. Если правоохранительные органы придут к выводу, например, о предъявлении подозрения, а не только о возбуждении уголовного дела, министерство сразу отреагирует», – сказал Бутенко во время «часа вопросов к правительству» в Верховной Раде в пятницу.

Министр отметил, что в настоящее время в университете есть временный исполняющий обязанности ректора для урегулирования организационных вопросов, связанных с объединением.

Он не исключает, что исполняющий обязанности будет заменен в случае необходимости.

Как сообщалось, в июне 2025 года Кабинет министров Украины принял решение о реорганизации Уманского государственного педагогического университета имени Павла Тычины путем его присоединения к Уманскому национальному университету.

В июле Киевский окружной административный суд отменил решение об объединении вузов.

В конце сентября Всеукраинский аграрный совет сообщил, что Уманский национальный университет продолжает проходить управленческую и организационную реорганизацию. В частности, в марте Минобразования сформировало наблюдательный совет университета и назначило нового исполняющего обязанности ректора. Университет также завершает процесс реорганизации и обновляет подходы к организации образовательного процесса, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина».

Ранее Бутенко заявил о продолжении реформы НУШ с необходимыми изменениями.

Напомним, Министерство образования и науки утвердило новую систему и общие критерии оценки результатов обучения для учащихся учреждений общего среднего образования.

До этого новым министром образования стал Андрей Бутенко.

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