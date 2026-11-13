Правительство готовит обновленную антикоррупционную стратегию и реформу правоохранительных органов, — Корецкий

Кабинет министров Украины в ближайшее время планирует внести в Верховную Раду обновленную Антикоррупционную стратегию. Документ будет содержать видение правительства относительно реформирования ряда правоохранительных органов.

По его словам, в настоящее время правительство работает над несколькими документами, касающимися реформ. Первым из них является обновленная Антикоррупционная стратегия, которую в ближайшее время должны представить на рассмотрение парламента.

«Что касается всех упомянутых законопроектов или реформ — в повестке дня стоит несколько документов, над которыми сейчас работает правительство. Первый — это Антикоррупционная стратегия, обновленная версия которой должна быть в ближайшее время внесена в парламент. В большей степени все ваши вопросы будут охвачены этим документом», — сказал Корецкий во время «часа вопросов к правительству» в Верховной Раде в пятницу.

Премьер отвечал на вопросы о сроках представления законопроектов о реформировании СБУ, введении конкурса на должность генерального прокурора, перезагрузке Государственного бюро расследований и реформировании Национальной полиции. Об этом сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина».

Корецкий также отметил, что окончательную версию Антикоррупционной стратегии правительство будет дорабатывать совместно с народными депутатами.

По словам главы правительства, при подготовке документа будут учтены как позиция Кабинета министров, так и обязательства Украины перед международными партнерами. Речь идет, в частности, об условиях предоставления макрофинансовой помощи и выполнении задач на пути европейской интеграции.

«Затем, в зависимости от принятых решений, когда будет одобрена Антикоррупционная стратегия, будут установлены четкие сроки для того или иного органа, те или иные распорядительные документы, постановления или дополнительные законодательные акты, которыми будет предусмотрена «дорожная карта» по формированию и совершенствованию либо сохранению без изменений тех или иных аспектов», — отметил Корецкий.

Таким образом, после принятия Антикоррупционной стратегии должны быть определены конкретные сроки и дальнейшие шаги в отношении каждого правоохранительного органа. Они могут предусматривать изменения в работе учреждений, их совершенствование или сохранение действующей модели.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Ранее НАБУ и САП приветствовали принятие Верховной Радой закона, который приводит украинское законодательство в соответствие с положениями Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях.

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