Правительство хочет изменить правила ведения бизнеса во время «желтой тревоги» — Корецкий

Правительство предложило изменить правила работы предприятий во время воздушной тревоги желтого уровня.

Изменения предусматривают, что предприниматели получат больше времени для обустройства укрытий. Требования к защитным сооружениям планируется определять в зависимости от количества работников и посетителей заведения. Также бизнес сможет пользоваться укрытиями, расположенными поблизости, если они имеют достаточную вместимость.

До 4 марта военные администрации должны собрать информацию о том, как предприятия выполняют установленные требования. На основании этих данных правительство будет принимать дальнейшие решения об организации работы бизнеса во время воздушных тревог.

Об этом премьер-министр Сергей Корецкий написал в Telegram.

Бизнес сможет работать во время дроновых атак по новым правилам.

Кабмин обновил правила работы бизнеса во время воздушных тревог.

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