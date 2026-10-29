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Новости Украина

Правительство хочет изменить правила ведения бизнеса во время «желтой тревоги» — Корецкий

UA NEWS 29 Октября 2026 18:00
Правительство хочет изменить правила ведения бизнеса во время «желтой тревоги» — Корецкий

Правительство предложило изменить правила работы предприятий во время воздушной тревоги желтого уровня. 

Изменения предусматривают, что предприниматели получат больше времени для обустройства укрытий. Требования к защитным сооружениям планируется определять в зависимости от количества работников и посетителей заведения. Также бизнес сможет пользоваться укрытиями, расположенными поблизости, если они имеют достаточную вместимость.

До 4 марта военные администрации должны собрать информацию о том, как предприятия выполняют установленные требования. На основании этих данных правительство будет принимать дальнейшие решения об организации работы бизнеса во время воздушных тревог.

Об этом премьер-министр Сергей Корецкий написал в Telegram.

Бизнес сможет работать во время дроновых атак по новым правилам.

Кабмин обновил правила работы бизнеса во время воздушных тревог.

 

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