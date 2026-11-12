Правительство обновило условия определения критичности предприятий для бронирования работников

Кабинет Министров Украины подготовил проект акта о переходном периоде для бизнеса в связи с обновлением правил получения и подтверждения статуса критически важного предприятия. Документ предусматривает автоматическое продление до 1 февраля 2027 года статуса критичности для тех компаний, у которых срок его действия истекает в ноябре–декабре 2026 года.

Как сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, с 27 октября 2026 года требования к работодателям стали более строгими: теперь соответствия базовым финансовым или отраслевым показателям недостаточно. Предприятие должно доказать, что прекращение его деятельности негативно повлияет на обороноспособность страны, жизнеобеспечение населения, работу критической инфраструктуры или макрофинансовую стабильность государства, а также относиться к одной из 13 определенных критических сфер (в частности, ОПК, топливно-энергетического комплекса, строительства, агросектора, промышленности, ИТ, связи, банковской сферы, медицины, торговли, транспорта и логистики).

По данным ведомства, около 90% профильных органов уже обновили отраслевые критерии, а Координационный центр согласовал эти изменения. После официальной регистрации документов в Министерстве юстиции, на которую отведено до пяти рабочих дней, государство начнет проверку предприятий. Компании, получившие статус по устаревшим критериям, могут его лишиться, однако смогут повторно подать заявку в соответствии с новыми требованиями.

Источник: Министерство экономики и окружающей среды Украины.

Ранее премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство пересмотрит критерии определения критически важных предприятий, а 100-процентная бронь больше не будет автоматической даже для энергетики и оборонной промышленности.

Кабинет министров Украины создал Координационный центр по организации бронирования военнообязанных, уточнил определение критической важности предприятий и поручил пересмотреть отраслевые и региональные критерии. Также правительство обновило предельные объемы бронирования для отдельных категорий предприятий.

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