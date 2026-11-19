В проекте Государственного бюджета Украины на 2027 год правительство предлагает с 1 января 2027 года применять понижающие коэффициенты к той части специальных пенсий, которая превышает десять прожиточных минимумов.

Ограничения коснутся отдельных категорий получателей специальных пенсий, в частности бывших государственных служащих, прокуроров и судей, при этом эти правила не будут распространяться на выплаты военнослужащим. Механизм предусматривает применение понижающего коэффициента именно к сумме превышения установленного порога, если Верховная Рада примет бюджетный документ в соответствующей редакции.

В настоящее время в 2026 году порог в десять прожиточных минимумов составляет 25 950 гривен, а для отдельных категорий во время военного положения уже действуют понижающие коэффициенты на суммы, превышающие этот лимит. Окончательные параметры применения коэффициентов в 2027 году будут зависеть от утвержденной Верховной Радой редакции государственного бюджета и решений правительства.

Источник: законопроект № 16000 о Государственном бюджете Украины на 2027 год.

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