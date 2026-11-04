Кабинет министров принял решение о возобновлении дополнительных выплат энергетикам и ремонтным бригадам, занимающимся восстановлением объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных в результате российских атак.

«Сегодня правительство приняло решение о дополнительных выплатах специалистам, которые непосредственно восстанавливают критически важные объекты энергетики, жилищно-коммунальной инфраструктуры и железной дороги после российских атак. Это прямое поручение Президента», — отметил Корецкий.

Премьер-министр сообщил, что «энергетики, тепловики, газовики, работники компаний водоснабжения и водоотведения, коммунальных служб, железнодорожники будут получать по 30 тысяч гривен государственной помощи за каждый месяц участия в восстановительных работах, начиная с ноября и до конца отопительного сезона».

«Масштаб и интенсивность атак беспрецедентны за всё время полномасштабной войны. Ежедневно враг запускает по объектам критической инфраструктуры по 300–400 дронов. Также регулярно наносит ракетные удары, в том числе баллистическими ракетами», — отметил Корецкий.

По его словам, «начиная с августа зафиксировано более 2 тысяч попаданий. Разрушаются линии электропередачи и открытые элементы сети, что существенно осложняет ситуацию. Восстанавливать их приходится снова и снова, в объемах, в разы превышающих показатели всех предыдущих лет».

Как подчеркнул Корецкий, «именно благодаря этим людям энергосистема, жилищно-коммунальное хозяйство и железная дорога работают и сохраняют устойчивость».

«Это самое малое, что государство может сделать для этих специалистов сейчас», — отметил премьер-министр.

Корецкий выразил благодарность «всем, кто в эти минуты работает по всей стране».

Об этом премьер-министр Сергей Корецкий сообщил в Facebook.

Напомним, что правительство утвердило доплаты энергетикам, газовикам и железнодорожникам.

Украинские учебные заведения перейдут на автономное энергоснабжение.

Шмыгаль анонсировал строительство в Украине новой генерации мощностью 1,3 ГВт.

президент Владимир Зеленский провел энергетический селектор для правительства и областных администраций, чтобы подготовить страну к следующей зиме. Каждый регион получил четкие задачи по восстановлению важных объектов и внедрению альтернативной генерации. Кроме того,

Читай нас в