Кабинет Министров Украины назначил офицера бригады Национальной гвардии «Азов» Александра Гусарова заместителем министра по делам ветеранов, а бывшего министра Кабинета Министров Олега Немчинова — государственным секретарем ведомства на постоянной основе.

В ведомстве подчеркнули, что оба назначенца являются действующими военнослужащими, офицерами и имеют статус участников боевых действий.

Александр Гусаров (позывной «Форбс») ранее служил в бригаде «Азов», где возглавлял службу психологического сопровождения боевой деятельности. До призыва на полномасштабную службу он работал в сфере IT-предпринимательства и занимал должность технического директора издания Forbes Украина. В Минветеранов он будет отвечать за информационную политику и коммуникации с общественностью.

Олег Немчинов имеет опыт работы как на государственной службе, так и в армии: в 2014–2017 годах он служил в Государственной пограничной службе и участвовал в АТО в Донецкой области, в 2017–2020 годах был госсекретарем Министерства молодежи и спорта, а с марта 2020 года по июль 2025 года занимал должность министра Кабинета Министров. В июле 2025 года он вернулся на службу в ГПСУ, а с 26 августа 2026 года исполнял обязанности госсекретаря Минветеранов.

Источник: Министерство по делам ветеранов Украины.

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