Правительство ищет способ запустить фонд страхования военных рисков без повышения НДС

Кабинет министров допускает, что в Верховной Раде может не хватить голосов для повышения ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 21%. Поэтому правительство рассматривает альтернативные источники финансирования для запуска фонда страхования военных рисков.

«Пока что мы не нашли поддержки в вопросе повышения НДС на 1%. Нет консенсуса среди крупного и среднего бизнеса, нет поддержки пока что в парламенте. Ищем другие механизмы», — сказал он.

Премьер-министр добавил, что правительство будет следить за бюджетным процессом в парламенте (принятие государственного бюджета на 2026 год) и будет отталкиваться от этого. «Но у нас нет другого пути — инструмент нужно найти, вместе будем смотреть, из чего мы можем взять свой вклад», — добавил Корецкий.

Он пояснил, что для создания эффективного фонда страхования военных рисков, который сможет покрывать и проекты крупного бизнеса, Украина должна внести свой вклад в размере 1 млрд долларов. Только после этого международные партнеры обещают добавить еще 3 млрд долларов в этот фонд. Премьер подчеркнул, что украинская сторона должна сделать первый шаг, а партнеры – лишь увеличат (утроят) вклад государства.

Министр экономики Александр Кравченко сообщил, что его ведомство совместно с Министерством финансов работает над другими вариантами источников капитала в размере 1 млрд долларов. «Я бы не хотел вдаваться в конкретику (детализировать другие возможные варианты финансирования — ред.), но мы готовимся на случай, если не будет НДС», — сказал он.

Министр Кравченко добавил, что правительство надеется запустить фонд страхования с начала 2027 года.

Об этом во время 12-го Киевского международного экономического форума заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

Кабмин включил Киев и область в зону повышенного риска.

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Напомним, что правительство расширило компенсации за аренду жилья для ветеранов: кто и сколько может получить.

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №12295-д, который предусматривает компенсацию расходов на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСЦПВ) для отдельных категорий населения.

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