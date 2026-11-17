Для каждой области Украины разработан индивидуальный план реагирования на чрезвычайные ситуации в системах тепло- и водоснабжения зимой. Об этом по итогам совещания с профильными министерствами сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По словам главы правительства, местные власти должны обеспечить полное выполнение разработанных алгоритмов и быть готовыми к кризисным сценариям в связи с возможными российскими ударами по критической инфраструктуре. Приоритетной задачей определено недопущение перебоев в работе систем водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, премьер-министр поручил максимально ускорить ввод в эксплуатацию уже установленных объектов распределенной генерации, завершить обустройство инженерной защиты энергообъектов и гарантировать резервное питание для предприятий теплокоммунэнерго и водоканалов. Кабинет Министров уже выделил для этого необходимые ресурсы.

Глава правительства также отметил, что, несмотря на постоянные вражеские атаки, отопительный сезон в Украине начался вовремя: в настоящее время работают более 96% котельных, а тепло подано почти в 94% жилых домов и 95% учреждений социальной сферы. Параллельно продолжается работа с Европейской комиссией и партнерами из ЕС над формированием экстренного зимнего пакета энергетической помощи.

Источник: Сергей Корецкий в Telegram.

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