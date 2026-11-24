Местные власти должны разработать графики нагрузки на водопроводные сети и схемы подвоза воды. Решение правительства направлено на сокращение перебоев с водоснабжением и водоотведением в крупных городах в случае новых российских ударов.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, правительство реагирует на изменение тактики российского террора: оккупанты наносят удары по системам жизнеобеспечения городов. Корецкий рассказал, что Кабмин принял несколько решений, часть которых не разглашается из соображений безопасности.

Премьер-министр отметил, что цель — там, где это возможно, свести к минимуму перебои с водоснабжением и водоотведением, прежде всего на критически важных социальных объектах.

Местные власти совместно с водоканалами должны подготовить графики сбросов промышленных предприятий и работы государственных и коммунальных учреждений, чтобы снизить нагрузку на канализацию в часы пик. Больницы и другие критически важные объекты должны работать бесперебойно.

В случае серьезных разрушений население должно оперативно информироваться, а для временных ограничений необходимо заранее подготовить схемы подвоза питьевой и технической воды.

Корецкий добавил, что правительство также поручило ускорить установку резервного питания на критически важных элементах систем и обеспечить их дополнительным оборудованием и спецтехникой.

Все области и Киев должны отчитаться о подготовке, координировать работу будет Мининфраструктуры, отметил премьер.

Ранее Корецкий объяснил, почему в отдельных регионах Украины задерживают включение отопления.

Для полного подключения жилых домов Киева к отоплению потребуется ориентировочно 10 дней. Тепло подают одновременно во всех районах столицы, без разделения на очереди по месту расположения.

В Житомире в результате российского удара по одной из городских котельных повреждено оборудование. Без централизованного теплоснабжения остались 140 жилых домов, а также учебные заведения и поликлиники.

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