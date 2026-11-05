Побережье Тузловских лиманов вновь загрязнено маслом

3 и 4 ноября сотрудники Национального природного парка «Тузловские лиманы» обнаружили новые участки побережья и мелководных зон моря, загрязненные растительным маслом.

По данным экологов, разливы вещества негативно влияют на уязвимые микробиоценозы песчаного пересыпа. Ранее масштабное загрязнение этими отходами на территории национального парка зафиксировали 26 октября после шторма, когда площадь поражения песчаного берега достигла около 100 тысяч квадратных метров.

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Источник: НПП «Тузловские лиманы».

26 октября на побережье национального природного парка «Тузловские лиманы» в Одесской области после шторма вновь обнаружили растительное масло. Оно попало в Чёрное море после российского удара по порту Чёрноморска в апреле 2026 года.

На побережье национального природного парка «Тузловские лиманы» обнаружили 56 погибших дельфинов. В парке назвали такое количество беспрецедентным и связали массовую гибель китообразных с последствиями полномасштабной войны России против Украины.

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