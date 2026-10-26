Возле антарктической станции «Академик Вернадский» температура воздуха поднялась до +11,1 °C. Это самый высокий октябрьский показатель за весь период наблюдений. Предыдущий рекорд составлял +7,9 °C и был зафиксирован в 1968 году.

«Это тревожная тенденция», — отметил руководитель отдела физики атмосферы и геокосмоса Национального антарктического научного центра Денис Пишняк. По его словам, октябрьский максимум лишь на 1,6 °C ниже абсолютного температурного рекорда станции — +12,7 °C, зафиксированного в феврале 2022 года. При этом февраль — это разгар антарктического лета, а октябрь — лишь начало весны.

На этот раз температура поднялась с +1,2 °C до +11,1 °C всего за два с половиной часа. При этом влажность воздуха снизилась с 90 % до 54 %, а скорость ветра увеличилась с 1,5 до 13,1 м/с.

Учёные объясняют резкое потепление явлением «горного фена» — сухим тёплым ветром, который возникает, когда воздушные потоки пересекают горный хребет и нагреваются при спуске. На этот раз явление могло усилиться из-за так называемой атмосферной реки, которая переносит в полярные регионы большие объемы теплого влажного воздуха.

По данным полярников, в последние годы такие атмосферные процессы всё чаще проникают из тропиков в полярные регионы. Их связывают с последствиями изменения климата.

Источник: Национальный антарктический научный центр

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