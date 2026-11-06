В «Армии+» запустили новый курс по управлению цифровыми проектами для военнослужащих

В приложении «Армия+» стал доступен учебный курс «Управление цифровыми проектами Сил обороны». Он поможет военнослужащим организовывать работу команд, планировать внедрение цифровых систем в подразделениях и обучать личный состав их использованию.

«Как организовать работу команды, спланировать внедрение цифровой системы в подразделении и помочь военным пользоваться ею? Этому учит новый курс «Управление цифровыми проектами Сил обороны», доступный в «Армия+», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что обучение будет полезно военнослужащим, которые руководят цифровыми проектами, работают в проектных командах или внедряют готовые цифровые системы в своих подразделениях.

Программа состоит из 11 уроков, в ходе которых военные узнают, как:

Определять цель проекта — выяснять, какую потребность он должен удовлетворить и что для этого необходимо сделать.

Планировать работу — разбивать проект на отдельные задачи, устанавливать их последовательность и определять сроки выполнения.

Организовывать командное взаимодействие — привлекать необходимых специалистов, распределять задачи и ответственность, налаживать сотрудничество со всеми участниками проекта.

Учитывать ресурсы и риски — оценивать потребности и готовиться к ситуациям, когда может не хватить персонала, времени или других ресурсов.

Подготавливать пользователей к изменениям — объяснять новые рабочие процессы, организовывать обучение и обеспечивать поддержку военнослужащих.

Контролировать результаты — следить за соблюдением сроков и качеством выполнения задач, оперативно реагировать на проблемы и оценивать достижение поставленной цели.

Особое внимание в программе уделено работе после запуска цифровой системы. В частности, военные узнают, кто должен помогать пользователям и как совершенствовать систему с учетом их отзывов.

Курс «Управление цифровыми проектами Сил обороны» был создан в рамках партнерства Министерства обороны Украины с CDTO Campus и Фондом «Восточная Европа». К разработке также присоединился Офис эффективного регулирования BRDO при поддержке Министерства обороны Германии.

В Минобороны подчеркнули, что курс уже доступен в разделе «Обучение» приложения «Армия+».

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Напомним, Министерство обороны Украины совместно с Генеральным штабом ВСУ и Командованием Сил логистики выделят 15,6 млрд грн на актуальные нужды войск благодаря пересмотру действующих контрактов и запланированных закупок.

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