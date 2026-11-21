Министерство иностранных дел Украины по случаю Дня достоинства и свободы, 21 ноября, подчеркнуло, что европейский выбор государства остается неизменным, несмотря на российскую агрессию, давление и шантаж. В то же время украинское дипломатическое ведомство призвало международное сообщество не повторять пропагандистские нарративы Кремля о Революции достоинства.

«Европейский выбор, который украинцы отстояли на Майдане, остается неизменным. От него Украину не смогли отвратить ни давление и шантаж, ни вооруженная агрессия. Не смогут и в дальнейшем. Наше место — в объединенной Европе, и Украина неуклонно движется к полноправному членству в Европейском Союзе», — говорится в заявлении МИД.

В дипломатическом ведомстве отметили, что 21 ноября Украина чтит память Героев Небесной Сотни и всех, кто отдал жизнь за свободу государства.

В МИД подчеркнули, что День достоинства и свободы напоминает миру о многовековой борьбе украинского народа против угнетения и чужого господства. Это сопротивление продолжается с казацких времен до сопротивления на временно оккупированных территориях после 2014 и 2022 годов.

«Оккупанты и угнетатели приходили и уходили, а украинский народ пережил их всех. Российская империя и Советский Союз исчезли. Такое же поражение ждет и имперские амбиции современной России, которая вновь вторглась на нашу землю с войной», — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

Отдельно в МИД решительно отвергли попытки России обесценить народный протест и исказить суть Революции достоинства. В частности, речь идет о российских утверждениях о якобы «государственном перевороте».

Украинские дипломаты призвали политиков, представителей СМИ и экспертов во всем мире не повторять тезисы российской пропаганды.

«Сегодня наша задача в мире — защищать достоинство и свободу и напоминать о них. А еще — возвращать. Возвращать домой военнопленных, незаконно удерживаемых гражданских лиц и депортированных украинских детей. Восстанавливать территориальную целостность Украины», — отметили в пресс-службе.

В МИД добавили, что украинская дипломатия и впредь будет прилагать все усилия, чтобы борьба многих поколений украинцев завершилась победой и миром для Украины.

Об этом сообщила пресс-служба МИД на официальном сайте ведомства.

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