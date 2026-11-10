В Одессе предстанет перед судом организатор сети нелегальных АЗС с контрафактным топливом

Детективы Бюро экономической безопасности в Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, организовавшего незаконную торговлю фальсифицированным бензином и дизельным топливом.

Следствие установило, что злоумышленник реализовывал нефтепродукты сомнительного качества за наличные без соответствующих лицензий и налоговой отчетности на двух подпольных АЗС на улицах Черноморского Казачества и Стовповой.

В ходе обысков правоохранители изъяли 6 880 литров некачественного топлива и специальное оборудование для его хранения и розлива общей стоимостью почти 3,4 млн грн ($82,3 тыс.). Экспертиза подтвердила несоответствие изъятого бензина и дизельного топлива государственным стандартам качества. Фигуранту инкриминируют нарушение ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины, которое предусматривает наказание в виде штрафа от 85 до 170 тысяч гривен ($2,06–4,12 тыс.) с конфискацией и уничтожением фальсификата.

Источник: БЭБ.

В столице разоблачили и пресекли деятельность нелегальной автозаправочной станции, которая продавала незаконно изготовленное топливо.

Также сообщалось, что более половины алкоголя в Украине является контрафактным. Из-за этого украинский бюджет недополучает около 25 млрд грн налогов и сборов.

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