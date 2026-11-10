В Одессе раскрыли схему продажи гуманитарных тренажеров для реабилитации военнослужащих

Одесские таможенники совместно с правоохранительными органами выявили факт незаконной продажи спортивного оборудования, ввезенного в Украину из Польши под видом гуманитарной помощи. Ориентировочная стоимость реализованного оборудования составляет 16 тысяч долларов США. Тренажеры предназначались для бесплатного использования, в частности для физической реабилитации украинских военнослужащих.

По данным следствия, к схеме причастен директор благотворительного фонда, который в период с июня по сентябрь 2026 года злоупотреблял служебным положением с целью извлечения прибыли от продажи гуманитарных товаров. В ходе обысков правоохранители изъяли уставные документы фонда и незаконно реализованное имущество. Фигуранту объявлено подозрение по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины.

Источник: Государственная таможенная служба Украины.

В Украине раскрыли схему продажи гуманитарных автомобилей для ВСУ: изъяли 49 машин.

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