30 октября в Офисе президента Украины прокомментировали заявления Кремля о том, ответил бы российский диктатор Владимир Путин на телефонный звонок президента Украины Владимира Зеленского.

В ОП подчеркнули, что все ключевые вопросы необходимо обсуждать в ходе личной встречи лидеров, а не в ходе телефонного разговора.

«Это уже не первый раз, когда россияне говорят то ли о звонке, то ли о том, что «пусть едет в Москву», чтобы уйти от необходимости трехстороннего формата на уровне лидеров», — прокомментировал советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

В частности, по его словам, «логично, что ключевые вопросы нужно решать на уровне лидеров, но речь идет именно о встрече и соответствующих переговорах, договоренностях и гарантиях, что, очевидно, сложно реализовать, когда это просто телефонный звонок».

Об этом сообщается в Офисе Президента Украины.



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