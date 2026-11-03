В Офисе президента решили уволить главу НБУ Андрея Пышного — источники

На фоне громких скандалов глава Национального банка Украины Андрей Пышный лишился поддержки со стороны Офиса президента, и там уже приняли решение избавиться от него.

Об этом сообщили источники Ua.News в Офисе президента. По имеющейся информации, в окружении Зеленского недовольны политикой НБУ, приведшей к стремительному падению гривны, и подозревают, что Пышный может и не вернуться в Украину с очередной зарубежной конференции. А это грозит властям новым репутационным скандалом.

На посту главы Национального банка Украины Пышный находится с 7 октября 2022 года, он является членом СНБО с 25 октября 2022 года. В 2014–2020 годах был председателем правления АО «Ощадбанк».

Напомним, о отставке Пышного в последний раз ходили слухи 21 октября, когда НАБУ провело обыски в помещении Нацбанка и по месту жительства одного из сотрудников. Обыски были связаны со злоупотреблением активами «Карпатнафтохима» и национализированного «Сенс Банка», через который коррупционеры «отмывали» украденные деньги. В частности, фигуранты спецоперации «Форест Гамп» организовали легализацию 150 млн грн. А затем эти деньги внесли в качестве залога за экс-министра Германа Галущенко, арестованного в рамках операции «Мидас».

UA.News напоминает о шлейфе политических и коррупционных скандалов, тянущемся за Андреем Пышным: от «Миндичгейта» до необоснованных многомиллионных штрафов для ведущих небанковских компаний.

Читай нас в