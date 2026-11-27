Мультидисциплинарная команда Центра детской медицины провела сложные операции, чтобы спасти подростка от тяжелых последствий травм.

Мультидисциплинарная команда врачей Центра детской медицины спасла 16-летнюю Анну, пострадавшую в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия. Девочка получила множественные травмы, в том числе переломы таза в четырёх местах, и могла остаться прикованной к инвалидному креслу.

Авария произошла во время обычной семейной поездки. На повороте автомобиль, в котором Анна ехала на заднем сиденье, столкнулся с грузовиком. Удар пришелся именно на ту сторону, где находилась девочка.

Пострадавшую доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Первые двое суток она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких в отделении интенсивной терапии. Когда состояние стабилизировалось, а нейрохирурги исключили опасные кровоизлияния в головной мозг, к лечению подключилась мультидисциплинарная команда специалистов.

Анна получила множественную высокоэнергетическую травму: закрытую черепно-мозговую травму, перелом нижней челюсти, сломанные ребра и переломы костей таза сразу в четырёх местах, в частности в области крестца, где проходят жизненно важные нервные окончания. Любое дополнительное смещение осколков могло привести к тяжкой инвалидности.

Под одним наркозом медики провели одновременное вмешательство в два этапа. Сначала челюстно-лицевые хирурги выполнили открытую репозицию челюсти и расширительную фиксацию. После этого ортопеды-травматологи Тарас Москаль и Николай Люткевич провели закрытую репозицию и установили аппарат внешней фиксации на таз, чтобы надежно зафиксировать осколки костей.

«Переломы таза у детей — редкость, а с такой степенью тяжести и необходимостью операции — тем более. Это была классическая высокоэнергетическая травма. К счастью, нам удалось предотвратить защемление нервных корешков и уберечь девочку от глубокой инвалидности», — рассказал Тарас Москаль, ортопед-травматолог, руководитель клиники.

«Для меня, как челюстно-лицевого хирурга, важно не только восстановить анатомию и функцию, но и сделать всё возможное, чтобы травма не оставила следа, который определит её будущее. И самая большая награда для нас — видеть, как ребенок выздоравливает», — подчеркнула челюстно-лицевой хирург Кристина Пограничная.

Самое страшное уже позади. Сейчас девочка двигает конечностями, чувствует их и находится под пристальным наблюдением медиков и реабилитологов. Специалисты начали реабилитацию еще в реанимации, чтобы предотвратить возможные осложнения.

Впереди длительный процесс восстановления, который, по прогнозам медиков, продлится от шести месяцев до года. Главное, что девочка будет жить и сможет ходить.

В спасении и лечении Анны принимали участие ортопеды-травматологи Тарас Москаль (заведующий отделением) и Николай Люткевич, челюстно-лицевые хирурги Кристина Пограничная и Роман Огоновский, хирурги Богдан Цюпка, Назар Гаврилишин и Иосиф Новак, специалисты по анестезиологии и реанимации Вера Приймакова (заведующая отделением) и София Кохман, торакальный хирург Елена Поглод, медицинская сестра Татьяна Качмарик.

К оказанию помощи также присоединились команда отделения неотложной помощи, КТ-лаборанты и реабилитологи.

Об этом сообщает Центр детской медицины. Больница «Охматдет».

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