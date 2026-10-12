В понедельник, 12 октября, в отдельных регионах Украины с 06:00 до 23:59 действуют ограничения на потребление электроэнергии. Графики почасовых отключений применяются ко всем категориям потребителей, а для бизнеса и промышленности также введены ограничения по мощности.

По информации компании, объем ограничений для бытовых и других потребителей составляет от 0,5 до 1,5 очереди. Причиной введения мер стали последствия российских ударов по энергетическим объектам.

В «Укрэнерго» отмечают, что из-за атак РФ ситуация в энергосистеме может меняться. Поэтому потребителям рекомендуют следить за актуальными сообщениями региональных операторов систем распределения, которые публикуют информацию о графиках отключений на своих страницах в социальных сетях.

Об этом сообщили в «Укрэнерго» в Facebook.

Ранее в Киеве после атаки РФ 11 октября пропало электричество в четырёх районах.

Ранее были обнародованы графики отключений света в Киевской области 11 октября.

Также киевлян предупредили о риске перебоев с электричеством и водой и дали рекомендации.

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